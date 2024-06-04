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イッセイミヤケ　トップス
商品番号 A65801483443
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イッセイミヤケ　トップス
ブランド名 イッセイミヤケ
特別価格 税込 1,548 円
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商品詳細

高島屋で数年前に購入。十数回着用していますのでそれなりの使用感あります。4枚目画像に毛玉がありますがまだまだ活躍していただけると思います。モコモコのデザインが気に入ってました。神経質な方はご遠慮ねがいます。
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