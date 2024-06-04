Liala✖️PG ホワイト　スカラップ　白　ノースリーブ　カットソー　裾フレアM

Liala✖️PGのホワイト白ののノースリーブカットソーです。スカラップデザインも可愛らしい一枚♡生地はしっかりとした生地で、裾がフレアになったデザインです。◯カラーホワイト 白◯状態目立った傷汚れはございませんが、素人検品ですので見落としがあるかもしれません。◯サイズタグ表記 M平置き採寸身幅 45cm着丈 66cm素人採寸ですので誤差があるかもしれません。古着にご理解いただける方の、ご購入をお願い致します。神経質な方、完璧なものをお求めの方は購入をご遠慮ください。色味に関してですが、お使いの端末や環境によって異なる場合がありますので、予めご了承下さい。発送は、小さく折り畳んでとなりますので、予めご了承下さい。また保管時、発送時のシワがつく場合があります。ペット(犬)飼育しております。



Liala✖️PG ホワイト スカラップ 白 ノースリーブ カットソー 裾 ...



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Liala×PG：スカラップ特集 | Joint Space



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