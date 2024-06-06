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- ラディック Ludwig スネアバッグ 深胴(6.5~8インチ)用 未使用
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ラディックLudwigスネアバッグ深胴(6.5~8インチ)用サイズ:深胴(6.5~8インチ)用ラディックロゴ入りのシンプルなナイロン製のスネアバッグ。コストパフォーマンスの高いモデルです！最近流行の8インチの超深胴も収納可能です。前面のポケットにはスティックやブラシ、ヘッドがまとめて収納可能。ハンドル＆ストラップの2Wayで持ち運びもラクチンです。未使用品ですが、1度人の手に渡った物ですので、ご了承下さい。プチプチのみの梱包で発送します。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reflector119764.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate725048.html
http://narcologia.ru/goods/marshal439480.html
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