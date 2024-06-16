agnes b. ロゴ Tシャツ

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今は製造されていない小さいロゴのタイプのTシャツです。多少使用感はございますが、まだまだ着用できます。ブラックなので色々合わせやすいかと思います。サイズ2(M)肩幅36着丈54袖丈13柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋#MOUSSY#マウジー#SHELTTER#シェルター#SLY#スライ#rienda#リエンダ#TODAYFUL#トゥデイフル#IENA#イエナ#RonHerman#ロンハーマン#おしゃれ#フリークスストア#THENORTHFACE#ザノースフェイス#ノースフェイス#EMODA#エモダ#MURUA#ムルーア#Patagonia#パタゴニア#インスタ#インスタ人気14