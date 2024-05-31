2wayバッグ（京都伊勢丹）

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京都の伊勢丹で買いました。非常に柔らかいレザーです。数回使用しましたが、外側、裏布ともに目立った傷はなくきれいな状態です。自宅のクローゼットに畳んで保管していたので、型崩れもありません。買ったときに入っていた袋に入れて発送します。小さく畳んで発送しますので、一時的にシワがつく可能性があることをご了承ください。サイズ…横40cm×高さ30cm×まち15cm素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···2wayバッグ（手提げ、ショルダー）