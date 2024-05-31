値下ピンクハウス、テディジャケット

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ピンクハウスのかわいテディ、チェックのジャケットです、綿95％ポリウレタン5％で、ストレッチ性がありす。きやすいと思います！軽やかなジャケットです、一、二回ほど着用し、大切に保管していました。よろしくお願いいたします！写真では、生なり地に見えるかもしれませんが、うすーい、ピンクです。