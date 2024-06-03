

売り切り御免！】 CINZIA イタリア製 ROCCA XL 黒 大きいサイズ ... 売り切り御免！】 CINZIA イタリア製 ROCCA XL 黒 大きいサイズ ...



イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL | labiela.com イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL | labiela.com



イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL | labiela.com イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL | labiela.com



イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL | labiela.com イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL | labiela.com



イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL | labiela.com イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL | labiela.com



イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL | labiela.com イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL | labiela.com



イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL 人気の春夏 ... イタリア製 CINZIA ROCCA カシミヤ100 大きいサイズ 黒 XL 人気の春夏 ...



cinzia rocca カシミア ジャケット- cinzia rocca カシミア ジャケット-



cinzia rocca カシミア ジャケット- cinzia rocca カシミア ジャケット-



フード付きショートコート【CINZIA ROCCA】 -｜Leilian（レリアン ... フード付きショートコート【CINZIA ROCCA】 -｜Leilian（レリアン ...



Black wool and cashmere coat with high stand up collar | Cinzia Rocca Black wool and cashmere coat with high stand up collar | Cinzia Rocca



100 ％品質保証 イタリア製 花柄 ボタニカル CINZIA ROCCA ロング ... 100 ％品質保証 イタリア製 花柄 ボタニカル CINZIA ROCCA ロング ...



フード付きショートコート【CINZIA ROCCA】 -｜Leilian（レリアン ... フード付きショートコート【CINZIA ROCCA】 -｜Leilian（レリアン ...



INDIVI ラビットファー チェック柄ジャケット 48サイズ 大きいサイズ ... INDIVI ラビットファー チェック柄ジャケット 48サイズ 大きいサイズ ...



cinzia rocca カシミア ジャケット- cinzia rocca カシミア ジャケット-

♥フォローの後、『フォローしました』とコメントでお値引き致します☆5000円〜 500円引き♥即購入OK⚠︎コメントやり取りの途中であったとしても購入者様を優先させていただきます。♥同時購入・リピーター様特別お値引き致します♪⇒お値引き交渉もお気軽にお声がけ下さい。✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜■ブランドCINZIAROCCAシンツィアロッカ華やかで高級感溢れるイタリア製高級ブランドのベルテッドロングコートです♡世界最高級カシミヤとして知られるCOLOMBO（コロンボ）社の厳選された最高峰ピュアカシミヤを100％使用した贅沢なコートです。羽織った時の軽さと暖かさは高級カシミヤならでは。肌触りはトロリとし、綺麗な表面の光沢感が、コーディネートをランクアップしてくれます。美しいAラインのすっきりシルエットにウエストはベルトでシェイプしスタイル良くエレガントで上品な印象。長年使えるアイテムです。稀少な42、大きいサイズで、ゆったり着ていただくことができます。美しいシルエットを常にキープしてくれるのでデイリーからオケージョンまで幅広くご着用頂けるかと思います。この機会にいかがでしょうか？■アイテム女優襟ベルト付ベルテットfodenbembergdevetex社カシミアイタリヤ大きいサイズレアドレスコートロングコートエレガンスセレモニーパーティーお食事会お呼ばれ二次会同窓会コンサート発表会冠婚葬祭冬LLマヌエラ マニュエラ■サイズ42 XL肩幅41.5cm身幅52cm袖丈60.5cm総丈102cm⚠︎平置き実寸です。⚠︎素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■カラーブラック黒■素材 カシミヤ100キュプラ100■状態ほぼ着用機会はなく大変綺麗な状態です。まだまだ末長くご着用頂けます。※タイトルのお品以外の撮影小物は含まれません■発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。■﻿同時購入でお値引きしております⇨#NANAcloset■ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。⚠︎あくまでused品ですので神経質な方は購入お控え願います