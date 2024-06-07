①⑤アコヤ　ナチュラルネックレス

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商品詳細
新品未使用長さ 金具込み43cm大きさ 9mmてり巻きが綺麗です。珍しいナチュラルグレーカラーのアコヤバロックです。現在ナチュラルグレーは入手困難です。
http://narcologia.ru/goods/kindness633305.html
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