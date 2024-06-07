ミャンマー産 A貨 翡翠バングル本翡翠保証 鑑定書付き‼️

カラー···グリーンオリーブ色です本翡翠保証鑑別書付き天然石について▪️天然翡翠は、小さな結晶が多数集まってできる多結晶の宝石です。様々なカラーバラエティがあり、色、形、模様、品質、大きさに個体差がございます。クラック（地中で翡翠ができる際にできるひび）やインクルージョン（内包物）、結晶による微細な凹凸などがある場合がございますが、天然ならではの魅力としてご理解ください。▪️翌日出荷可能です。▪️こちらの商品は大変高価で貴重な商品です。▪️スマホでの撮影のため、多少の色の違いがあることを御了承ください商品の状態は画像を良くご覧になられてご判断下さい。出品画像でご判断ができる方のみご購入下さい。▪️購入後の返品・返金等は受け付けていませんので、ご了承ください。価格の相談お気軽にどうぞ！#翡翠バングル#ひすい#翡翠#ミャンマー産#和田玉#天然石バングル



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