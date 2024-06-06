HERMES エルメス ワンピース

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【HERMES】エルメスのワンピースです。都内百貨店で購入いたしました。数回使用、クリーニング後自宅保管しておりました。中古品ですので完璧なお品を求める方のご購入はお控え下さい。ご理解頂ける方にお譲りしたいと思っております。折り畳んで発送させていただきます。お値引き交渉はご容赦くださいませ。【サイズ】40（平置き寸法/多少の誤差はご容赦ください） 肩幅約35cm 着丈約103cm 身幅約48cm#エルメス#ワンピース柄・デザインその他袖丈半袖季節感春、夏、秋