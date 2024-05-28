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ケイトスペード ハンドバッグ《モスグリーン》
商品番号 S90679327152
商品名

ケイトスペード ハンドバッグ《モスグリーン》
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 6,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〈ケイトスペードハンドバッグ〉サイズ　　32x42cm　底マチ9.5cm色モスグリーン素材　　　牛革ポケット　外なし　　　　　中ファスナーx１仕切オープンx１本体と持ち手が一体光沢のあるエナメル革落ち着いたお色、軽く、柔らかいバッグです。タグなし、専用袋付き新品未使用ですが、自宅保管品です。お気にされる方はご購入をお控えくださいませ。ご理解頂いた上で、ご検討ご購入くださいませ。
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