ケイトスペード ハンドバッグ《モスグリーン》

〈ケイトスペードハンドバッグ〉サイズ 32x42cm 底マチ9.5cm色モスグリーン素材 牛革ポケット 外なし 中ファスナーx１仕切オープンx１本体と持ち手が一体光沢のあるエナメル革落ち着いたお色、軽く、柔らかいバッグです。タグなし、専用袋付き新品未使用ですが、自宅保管品です。お気にされる方はご購入をお控えくださいませ。ご理解頂いた上で、ご検討ご購入くださいませ。



ケイトスペード バッグ - トートバッグ



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