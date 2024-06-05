ティファニー　ハート　タグ　チョーカー　ネックレス　リターン　トゥ　シルバー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ティファニー TIFFANYハート タグ リターン トゥチョーカー ネックレス ペンダントスターリングシルバー Ag925全長 39センチ中古で購入しております。クリーニングしてから磨きましたので輝きがございます。わずかな擦れ傷のみで目立ったキズなく、良好な状態です。★コメントいただきましてもお値下げできませんm(__)m最後の写真の箱と保存袋をおつけします。
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