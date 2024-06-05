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ティファニー　ハート　タグ　チョーカー　ネックレス　リターン　トゥ　シルバー
商品番号 C85818816741
商品名

ティファニー　ハート　タグ　チョーカー　ネックレス　リターン　トゥ　シルバー
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 19,578 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ティファニー　TIFFANYハート　タグ　リターン　トゥチョーカー　ネックレス　ペンダントスターリングシルバー　Ag925全長　39センチ中古で購入しております。クリーニングしてから磨きましたので輝きがございます。わずかな擦れ傷のみで目立ったキズなく、良好な状態です。★コメントいただきましてもお値下げできませんm(__)m最後の写真の箱と保存袋をおつけします。
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