超美品！パタゴニア長袖シャツ

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商品詳細
パタゴニア長袖シャツサイズ0身幅約45着丈約62外出時に急に寒くなり即購入したもので短時間のみ使用。ほぼ未使用です。◆個人保管の為、状態等、神経質な方はご遠慮いただきますようお願いします。◆お値引きの交渉はご遠慮ください。◆発送はらくらく⇔ゆうゆうメルカリ便での発送となります＃パタゴニア＃レディース長袖シャツ＃登山＃ウォーキング＃散歩＃旅行＃バーベキュー
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