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URBAN RESEARCH アーバンリサーチ カットソー 半袖
商品番号 H23370138929
商品名

URBAN RESEARCH アーバンリサーチ カットソー 半袖
ブランド名 アーバンリサーチ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

URBANRESEARCH/アーバンリサーチ半袖カットソー前後で切り替えになっており、フォーマル、カジュアルともにシーンを選ばず着ていただけるデザインになっています。数年前に購入し2〜3回着用しました。あまり着ていないので綺麗です。15000円ぐらいで購入したと思います。URBANRESEARCHアーバンリサーチROSSOロッソDOORSドアーズKBFケービーエフ夏物夏服フォーマルカジュアルレースカットソー半袖
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