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ユナイテッドトウキョウ　UNITED TOKYO　半袖ブラウス
商品番号 I82018134962
商品名

ユナイテッドトウキョウ　UNITED TOKYO　半袖ブラウス
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年夏に一万円位で買った（と記憶してます）ブラウスです。モードな感じで着用できます。着用回数は3回程度です。引っ越しに伴う整理です。状態は良いと思いますが中古にご理解ある方のみのご購入をよろしくお願いいたします。
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