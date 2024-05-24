ユナイテッドトウキョウ　UNITED TOKYO　半袖ブラウス

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昨年夏に一万円位で買った（と記憶してます）ブラウスです。モードな感じで着用できます。着用回数は3回程度です。引っ越しに伴う整理です。状態は良いと思いますが中古にご理解ある方のみのご購入をよろしくお願いいたします。