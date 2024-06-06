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90s USA製 Disney vintage プーさん 刺繍 tシャツ
商品番号 Q83653285553
商品名

90s USA製 Disney vintage プーさん 刺繍 tシャツ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。#古着Rowan↑↑こちらからショップ内の商品検索が可能です！是非ご覧下さい＾＾90sUSA製Disneyvintage古着プーさんPoohワンポイント刺繍tシャツteeクリームです。お花を摘んでるプーさんの刺繍がとても可愛いです＾＾やや厚みのある生地です◎------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※特に目立つダメージや汚れなどありませんが、used品の為、古着慣れしていない方、神経質な方はご遠慮下さい。◾️表記サイズL◾️平置き実寸サイズ着丈66身幅50袖丈22◾️素材cotton10060s70s80s90sヴィンテージ昭和レトロ古着屋個性派
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