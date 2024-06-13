上品❤️エレガントレース

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お色はダークグリーン、後ろジップの付いた、上品なレーストップスです。着用回数1回で、綺麗だと思います。お値段、定かではありませんが、確か1万7千円程だったかと思います。お写真では、光りの加減で明るく見えますが、深い緑です。スカートやパンツにも合わせやすく、晩夏や、秋頃にもいいと思います。ご質問などありましたら、お気軽にご質問下さい。