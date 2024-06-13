サルヴァトーレフェラガモ　シルク\u0026綿　グレーブラウス

商品をご覧頂き、ありがとうございます☆フェラガモ、グレーのブラウス、シルク50%綿50%で肌触りがとても良いです♪落ち着いた色で何とでも合わせやすく、シルクのさらりとしたデザインがエレガントに魅せてくれます。全てのボタンにフェラガモの文字が刻まれていて、とっても素敵です♪汚れや傷はありませんが、９枚目のお写真の赤で囲った袖の部分が少々ほつれそうになっています。ご自身で裏から少し縫っておくと安心だと思います。フォーマルにも、カジュアルにもお使い頂けますので、是非ご検討ください☆



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