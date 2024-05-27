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新品＊ゼロハチマブ＊綿麻ジャケット
商品番号 T43942989527
商品名

新品＊ゼロハチマブ＊綿麻ジャケット
ブランド名 ゼロハチマブ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ichiやサンバレー等取り扱うセレクトショップにて一目惚れで購入しましたが、着用せず大切に保管しておりました。系統が変わったので出品致します。綿麻のクタッとした生地がナチュラル感があって素敵です！袖をロールアップしたり、デニム等に合わせて着てもも可愛いです！SOichiプリットサンバレースタジオクリップ等お好きな方にも！紙タグの部分にテープの跡が残っていますので、ご了承願います。（購入時、マイバックに入れて持ち帰る為に店頭でテープを付けられた跡になります。）サイズ→フリー着丈→約70cm、身幅→約64cm色→オレンジベージュ系
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