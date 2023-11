JILL by JILLSTUART デニム　レイヤードステッチワンピース

試着のみ着用しました。タグついてます。これからの季節にぴったりかと思います^^※以下公式HPより短丈のセットアップを着ているようなデザインワンピース。配色ステッチをいれた「エクリュ」と、柔らかく少し薄手素材の「インディゴ」の2色展開。これからの季節にぴったりの五分袖は、パフスリーブが幼くみえないよう袖丈にも拘っています。前上がりで浮いているトップスデザインに、すっきりとした腰まわりのスカートラインで細見えし、脚長効果を期待できるシルエット。バックスタイルで垂らしたリボンデザインも品よくポイントになっています。袖丈···七分袖#ワンピース#ジルバイジルスチュアート#JILLbyJILLSTUART



