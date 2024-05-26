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カラー···ブラック素材···本革ファスナーポケット2つと小さなポケットにはカードサイズの仕切りが３つあります。普段はもちろん便利だと思いますが旅先で貴重品を持って歩く時に重宝します。自宅クローゼットで保管してありました。サイズ縦20cm横20cmマチ5cm素人採寸ですのでご参考までに。気に入って使ってもらえると嬉しいです！中古品の品ですのでご理解いただける方にお願いいたします！