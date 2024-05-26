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ポシェット　革製品
商品番号 C85458477793
商品名

ポシェット　革製品
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材···本革ファスナーポケット2つと小さなポケットにはカードサイズの仕切りが３つあります。普段はもちろん便利だと思いますが旅先で貴重品を持って歩く時に重宝します。自宅クローゼットで保管してありました。サイズ縦20cm横20cmマチ5cm素人採寸ですのでご参考までに。気に入って使ってもらえると嬉しいです！中古品の品ですのでご理解いただける方にお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/ordering855979.html
http://narcologia.ru/goods/procurement843133.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi461047.html
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