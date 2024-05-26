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定価の半額！ミラ・ショーンタウントートバッグ　ポーチつき
商品番号 C40211550934
商品名

定価の半額！ミラ・ショーンタウントートバッグ　ポーチつき
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

紺のレース仕様のトートバッグです。通販カタログで見て気に入り、購入しましたが出かける機会が少なくなりましたので出品いたしました。やや大きめのタウントートバッグです。マチ付き。入り口のサイズは約30センチ×15センチ(広げた状態で)底面部分約15センチ×30センチ同じ模様のポーチがついております。ファスナー付き。サイズは約15センチ×10センチです。計測につきましては素人の計測ですのでその旨よろしくご了承ください。送料込みで税込み33,000円ほどいたしました。価格のタグはついておりませんが、その他のタグはついております。お値下げ交渉には応じられませんがよろしくご検討くださいませ。#ミラ・ショーン#タウントートバッグ#レース仕様#京都通販
http://narcologia.ru/goods/cotton454861.html
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