大島紬　リメイク　ハンドメイド　大判ストール

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大島紬ハンドメイド両面使いのストール・ショールサイズ 約47cm×約194cm9種類の大島紬を繋ぎ合わせたストール(ショール)モスグリーン一色、薄ピンク、ベージュ、藍色、茶、赤、紺色、クリーム色等の大島紬のはぎ合わせ結び方・巻き方で色々な柄(色)を出して楽しめます首に巻いたり肩にかけたりひざ掛けにも最適洋服にはもちろん、着物にもマッチします大変軽くて暖かくコンパクトに畳んで荷物にもならず大変重宝します（畳んだ状態はカイロと同じ位 になります）素人のハンドメイドですので完璧ではありませんご理解頂けます方に