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激レア✨ フェンディ　ショルダーバッグ　ミニボストン ストロー　編み込み ペカン
商品番号 L94628761489
商品名

激レア✨ フェンディ　ショルダーバッグ　ミニボストン ストロー　編み込み ペカン
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 5,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムフェンディFENDIハンドバッグ　ショルダーバッグ　ミニボストン編み込みペカン○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○サイズ縦10cm横16cmマチ7cmハンドル(バッグ上部から持ち手まで)8cmショルダー128cm平置き実寸。着画はお断りしています。○状態少し粉吹きがありますが、私自身は使っていて気になりませんでした。○カラーブラック黒ベージュ○素材レザー　革ストロー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。付属品は撮影用です。お使いのスマートフォンやパソコンなどの環境によって実際の色味と変わって見える場合があります。他サイトでも出品をしているため、予告なしに商品を削除する可能性があります。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします！管理番号0034
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http://narcologia.ru/goods/injure449467.html
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