レザータッチウォレットショルダーバッグ スマホホルダー ブラウン ユニクロ

中古美品数回使用しています。ポケットにはスマホを入れて使用していたので少し膨らんでいます。写真をよくご確認の上、ご購入ください。カラー:34BROWNカードやスマホが入るサイズ感。バッグひとつでコンパクトにお出かけできます♪どんな服にも合わせやすい可愛いお色味・カードやスマホ、ちょっとした小物まで入るので、このバッグひとつでお出かけできる。・キメ細かなエンボス加工で凹凸感のある表情になり、上品な印象に。・水や汚れも簡単に拭き取れ、お手入れが簡単。・外側にスマートフォン、内側にはカードやお札が入るポケット付き。・大きく開くL字型のファスナーなので出し入れがしやすく、貴重品も管理できる。・ショルダーストラップは長さ調整可能。素材本体:表地:合成皮革/裏地:100%綿/ショルダー部分:表側:裏側:合成皮革サイズ横11×縦18.5cm，ショルダーの長さ：117～132cm#ウォレットショルダーバッグ#スマホホルダー素材···フェイクレザー



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