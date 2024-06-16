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サルヴァトーレフェラガモ　ショルダーバッグ　ヴェラ　ブラック　エナメル　リボン
商品番号 H60082807037
商品名

サルヴァトーレフェラガモ　ショルダーバッグ　ヴェラ　ブラック　エナメル　リボン
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 3,402 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サルヴァトーレフェラガモのショルダーバッグです。斜めがけ可能なヴァラのショルダーバッグです。エナメル部分にダメージがあります。光によって見え方が違うので写真にでご確認ください。横　約23センチ縦　約16.5センチマチ　約5センチ
http://narcologia.ru/goods/scissoring579696.html
http://narcologia.ru/goods/displease27831.html
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