美品 70s シャツジャケット ポリエステルシャツ 襟ロングポイント

美品70sシャツジャケットポリエステルシャツ襟ロングポイント レディースキャッツアイボタン70年代ヴィンテージvintage柳5644ビンテージ・上から4番目のボタンのみ種類が違います。似ているボタンと交換しているようです。・使用感無くコンディション良好です。・デザイン良くお勧めです。・カラー(オレンジ)。生地 タグ類見当たらない為不明です表記 不明の為実寸をご参考にされてくださいませ肩幅 41センチ身幅 56センチ着丈 65センチ袖丈 22.5センチ状態：A＜状態詳細表＞Ｓ・・新品。Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上でご購入・ご入札をお願いします。商品はよくチェックしておりますがあくまで中古、ＵＳＥＤ品ですので記載にない多少のダメージの見逃しがありましてもご了承をお願いします。程度の感想などは個人見解です。平置きの採寸です。素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。商品画像は素人の撮影及びモニターの状況やフラッシュで色が若干違って見えることがあります。商品に接近して撮影した場合、実物と異なる色になることが多々ありますので、実物に近い色は引きで撮影した写真をご参考にされてくださいませ(基本的に画像1枚目)。商品は予告なく取り消しする場合がありますのでご了承下さいませ。



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