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超美品❗️DES PRES デプレ　トップス カットソー ブラウス
商品番号 C74192349435
商品名

超美品❗️DES PRES デプレ　トップス カットソー ブラウス
ブランド名 デプレ
特別価格 税込 1,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ロイヤルブルーサイズ　36(M)素材　ポリエステル100%手洗い可能！着丈　51cm位2回短時間のみの着用。表はシンプル、バックスタイルが素敵なデザイン！袖には切り込みが入っています。今年流行りのやや短め丈。(お腹は充分隠れます)
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