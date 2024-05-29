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- 超美品❗️DES PRES デプレ トップス カットソー ブラウス
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商品詳細
カラー···ロイヤルブルーサイズ 36(M)素材 ポリエステル100%手洗い可能！着丈 51cm位2回短時間のみの着用。表はシンプル、バックスタイルが素敵なデザイン！袖には切り込みが入っています。今年流行りのやや短め丈。(お腹は充分隠れます)
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