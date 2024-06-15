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カフネのシャツ
商品番号 D32793404328
商品名

カフネのシャツ
ブランド名 カフネ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

株式会社ローブ　カフネのトップスです。ストライプやや透け感フワッとしたシルエットサイズ38MLテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ
http://narcologia.ru/goods/Sydney35149.html
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