コントラスト ストライプシャツ ZARA

オンラインで2023年3月に購入しました。素敵なデザインですが、ストライプが似合わなかったので出品致します。一度試着をしました。タグ付きです。床置き寸法丈…約75センチ身幅…約64センチ袖(方の切り替え部分から)…約50センチ小さく畳んで、発送致します。1度人の手に渡ったものですのでご理解頂ける方からのご購入をお待ちしております。テイスト・シーン···キレイめテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアルテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ホワイト袖丈···長袖



コントラスト ストライプシャツ - ストライプ | ZARA Japan / 日本



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