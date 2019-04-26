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霜降りグレー　ポロシャツ
商品番号 D20103656886
商品名

霜降りグレー　ポロシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,133 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグ付き新品霜降りグレーでありながら、お素材はサラッとしていて珍しいです身幅41肩幅34着丈58カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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