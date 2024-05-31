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DearMyLoveWhip リボンレースロリータブラウス　地雷　量産
商品番号 Q67533716232
商品名

DearMyLoveWhip リボンレースロリータブラウス　地雷　量産
ブランド名 ディアマイラブホイップ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト4Lです。2回着用しました。洗濯しましたが、シワ取れてません。シワになりやすい素材と思います。気になる方は、アイロンして下さい。付属にリボンついてます。お好みでつけて下さい。柔らかい、薄手の生地です。ハートのボタンが開け閉めの時、ちょっと硬いなぁ思いました。
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