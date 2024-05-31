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- DearMyLoveWhip リボンレースロリータブラウス 地雷 量産
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商品詳細
カラー···ホワイト4Lです。2回着用しました。洗濯しましたが、シワ取れてません。シワになりやすい素材と思います。気になる方は、アイロンして下さい。付属にリボンついてます。お好みでつけて下さい。柔らかい、薄手の生地です。ハートのボタンが開け閉めの時、ちょっと硬いなぁ思いました。
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