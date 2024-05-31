＊１回着用グリーンレーベル袖なし半袖＊

コットン100%なのでとても着心地が良い半袖です★一度しか着用していない美品になります‼︎購入金額は覚えていませんが、5,500円くらいはしたと思います‼︎サイズの記載がありませんが普段36やＭサイズを着用しているのでＭサイズで出品させていただきました。柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···袖なしネック···Uネック季節感···夏



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1回のみ着用 ZARA ザラ ショート丈半袖トップス 美品



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