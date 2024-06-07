ノエラ　新品タグ付きトップス

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商品詳細
新品のトップスになります！自宅保管したまま、1回も着ていませんのでとても綺麗です！デザインは昨年度のものになります。写真の1.2枚目はベージュとなっておりますが、実際はホワイトとなっております。ご確認ください！カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏
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