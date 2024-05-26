[新品]ジャンスカ　Aライン

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商品詳細
着るつもりだったので紙タグは切りました。数秒の試着のみの状態です。あまり外に出なく、着る機会が無いので出品します。・ブランド:アプワイザーリッシェ・状態:新品・未使用・総丈:80cm※メルカリのシステムとして専用化機能は無いので、トラブルを避けるためにも専用化はしません。※本業が朝から晩までの勤務体系のため、即時配送は出来かねますので予めご了承下さい。※素人保管・チェックのため、神経質な方はご購入をお控えください。
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