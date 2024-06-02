美品★o’neil of dublin 青チェック　リネンスカート

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商品詳細
一度だけ着用し、クローゼットに保管してました。朝素材の夏に履けるスカートです。152cmの私が履いてくるぶしくらいの丈感です。麻素材のため、シワがあります。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。シルエット···プリーツカラー···ブルー柄・デザイン···チェック素材···麻季節感···夏
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