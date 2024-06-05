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HERMES エルメス パラード ピアス 片耳のみ
商品番号 T36742875259
商品名

HERMES エルメス パラード ピアス 片耳のみ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメスパラードピアスサイズPMモチーフ部分が約1.1cm×約1.7cm全体の長さ約5.1cm材質···SV925片耳のみ付属品なしパラードのピアスは既に廃盤になっていますので、片耳のみになりますが希少なピアスかと思います。現行のファランドールピアスとはまた違った、デザイン性のあるモデルです。大きなダメージなどは特になく、キャッチも問題なく機能します。アルコール消毒済みです。中古品にご理解のある方、ご検討ください。HERMESエルメス　ファランドールシェーヌダンクル　パラード　ブックルセリエイヤリング　ヴィンテージ　トルサード
http://narcologia.ru/goods/response271442.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce397655.html
http://narcologia.ru/goods/tenet801963.html
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