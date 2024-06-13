ジャックルコー　リスボン　ハンドバッグ

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商品詳細
A4サイズの書類等が収まります。革にスクラッチ、色むら等の加工が施されています。それとは別に、内側にシミ、外側にスレ、ハンドル部の汚れ、がありまが、元々、ヴィンテージ感のある加工の為、経年変化として楽しめています。くすみ系ピンク色の為、コーディネートしやすく使っておりました。光の加減により色味が変化して見えますが、1番目の写真の色に近いです。ブランドオリジナルの詰め物、袋、白いショッピングバックも揃っております。当方ペット、喫煙者はおりませんが、中古品としてのご理解いただける方、ご検討宜しくお願いいたします。素材···本革カラー···ピンク
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http://narcologia.ru/goods/revamp360222.html
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JACQUES LE CORRE -MY FIRST LISBON- | H.P.FRANCE公式サイト
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