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天然 エメラルド コロンビア産 0.948ct ソーティング付き
商品番号 C43819123546
商品名

天然 エメラルド コロンビア産 0.948ct ソーティング付き
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 7,920 円
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商品詳細

コロンビア産天然エメラルドルース0.948ctサイズ:約6.0-5.2-4.7mm（縦-横-高さ）ソーティング付き　日本宝石科学協会世界で最高のエメラルドの産地コロンビア産の天然エメラルドです。エメラルドと言えばコロンビアというくらい高品質のエメラルドの産地として有名です。4大宝石の一つであるエメラルドはダイヤ、ルビー、サファイアと並び世界中でいつの時代も普遍の人気がありますが最近はさらに世界中で人気が高まっています。こちらのエメラルドカットのルースは明るめのグリーンで約1カラットになる大粒です。大変照りがよく美しく輝きます。グリーン寄りのパライバトルマリンのようなネオン感があるエメラルドです。※8、9枚目の画像は他に出品中のエメラルドとの比較写真です。欠点のない人間はいないのと同じように欠点のないエメラルドは無いと例えられる程天然のエメラルドにはクラックや内包物がつきものです。これはエメラルドの結晶が成長する過程の環境によるものです。天然石である事をご理解の上ご購入よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle908625.html
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