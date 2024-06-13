天然 エメラルド コロンビア産 0.948ct ソーティング付き



jewel planet 公式サイト / コロンビア産 エメラルド エメラルドルース ...



エメラルド コロンビア産 0.14ct ソ付き【230906-1840】



エメラルド コロンビア産 0.13ct ソ付き【230906-1834】



エメラルド コロンビア産 0.20ct ソ付き【230906-1839】



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エメラルド コロンビア産 0.36ct ソ付き【230906-1835】



エメラルド プリンセスカット コロンビア産 0.09ct ソ付き【230906-1831】



エメラルド コロンビア産 0.13ct ソ付き【230906-1834】



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超特品! 約30ct コロンビア産 天然エメラルド 3.9ct 天然ダイヤモンド Pt900 プラチナ リング 指輪 【GRS鑑別書付】



エメラルド コロンビア産 0.13ct ソ付き【230906-1834】 – ASUNARO STONE



エメラルド ラウンドカット コロンビア産 0.23ct ソ付き【230906-1837】



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コロンビア産エメラルド2.44ct(中央宝石研究所宝石鑑別書付)



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コロンビア産天然エメラルドルース0.948ctサイズ:約6.0-5.2-4.7mm（縦-横-高さ）ソーティング付き 日本宝石科学協会世界で最高のエメラルドの産地コロンビア産の天然エメラルドです。エメラルドと言えばコロンビアというくらい高品質のエメラルドの産地として有名です。4大宝石の一つであるエメラルドはダイヤ、ルビー、サファイアと並び世界中でいつの時代も普遍の人気がありますが最近はさらに世界中で人気が高まっています。こちらのエメラルドカットのルースは明るめのグリーンで約1カラットになる大粒です。大変照りがよく美しく輝きます。グリーン寄りのパライバトルマリンのようなネオン感があるエメラルドです。※8、9枚目の画像は他に出品中のエメラルドとの比較写真です。欠点のない人間はいないのと同じように欠点のないエメラルドは無いと例えられる程天然のエメラルドにはクラックや内包物がつきものです。これはエメラルドの結晶が成長する過程の環境によるものです。天然石である事をご理解の上ご購入よろしくお願い致します。