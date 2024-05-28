ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
⚪︎MICHAELKORSマイケルコース2wayハンドバッグショルダーバッグレザー本革ネイビー濃紺色シンプルな色味でトートバッグ、ショルダーバッグの2wayでお使いいただけるのでとても便利ですファスナー付きなので安心してお使いいただけますまた中には内ポケットがあるので小物などもしっかり入れられちゃいます⚪︎サイズ縦22cm横28cmマチ13.5cmハンドル高さ10cm(立ち上がり)ショルダー長さ88-97cm⚪︎状態 美品 特別な日のお出かけ用として大切に使用していました 汚れが目立ちにくくつきにくい素材なので使用感はみられませんが、使用品のため近くで見るとスレや金属部分の変色がみられますがまだまだお使いいただけますお出かけ用、旅行用、通勤用 シンプルですが飽きのこないデザインなのでどの用途にもお使いいただけます！マイケルコース ブランドバッグ
http://narcologia.ru/goods/ordering376979.html
http://narcologia.ru/goods/stealth39676.html
http://narcologia.ru/goods/freshman950456.html
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
http://narcologia.ru/goods/ordering376979.html
http://narcologia.ru/goods/stealth39676.html
http://narcologia.ru/goods/freshman950456.html
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー
美品 マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー