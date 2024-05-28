美品　マイケルコース レザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ネイビー

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⚪︎MICHAELKORSマイケルコース2wayハンドバッグショルダーバッグレザー本革ネイビー濃紺色シンプルな色味でトートバッグ、ショルダーバッグの2wayでお使いいただけるのでとても便利ですファスナー付きなので安心してお使いいただけますまた中には内ポケットがあるので小物などもしっかり入れられちゃいます⚪︎サイズ縦22cm横28cmマチ13.5cmハンドル高さ10cm(立ち上がり)ショルダー長さ88-97cm⚪︎状態 美品 特別な日のお出かけ用として大切に使用していました 汚れが目立ちにくくつきにくい素材なので使用感はみられませんが、使用品のため近くで見るとスレや金属部分の変色がみられますがまだまだお使いいただけますお出かけ用、旅行用、通勤用 シンプルですが飽きのこないデザインなのでどの用途にもお使いいただけます！マイケルコース ブランドバッグ