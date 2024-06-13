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バック（セリーヌ）
商品番号 Y35837416327
商品名

バック（セリーヌ）
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。買ったまま自宅で保管してました。断捨離の為お譲りしようと出品します。とっても落ち着いた色合いです。
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