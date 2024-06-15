クロエ 2way レザーハンドバッグ バイカラー ベージュ ブラック レディース

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必ずおトク情報満載のプロフィールをご覧ください！☑️出品商品◆全商品＝#DogApparel→レディス商品＝#DogLadies→レディス全バッグ＝#DogLadiesBag→ハンドバッグ＝#DogLadiesHand☑️定価同ブランド相場 万円程度です。☑️状態汚れなどは特にありません！☑️サイズ・縦幅＝20センチ・横幅＝36センチ・マチ＝14センチ☑️商品説明クロエのレザーハンドバッグです。ショルダーベルト付きの2way仕様で、肩掛け/斜め掛けも可能。バイカラーでカジュアルに持ちやすいアイテムです！―――――【フォロー割】フォローして下さった方には価格に応じてお値引きさせて頂きます！ご購入前、フォローしていただいた後にコメント欄に「フォロー割」とお知らせ下さい。◆1000～2999円・・・100円引き◆3000～4999円・・・200円引き◆5000～9999円・・・300円引き◆10000円～・・・・500円引き※999円以下は対象外です。ーーーーー