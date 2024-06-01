ホリデーアンドホリデー　オフショルダーレイヤードニットワンピース

さりげない肌見せで女性らしさ高まるニットセットアップ。ネットでは完売してます。＜ポイント＞柔らかなニット素材を使用したボレロとワンピースのセットアイテム。ニットボレロは今年らしいツイストデザインが特徴的。それぞれ別で着用できるのでロングシーズン着回し可能です◎＜サイズ＞フリーサイズボレロ:着丈31cm身幅55cm袖丈56cmワンピース:着丈112cm身幅39cmホリデーアンドホリデーで購入しました。お色はブラウンです。新品未使用タグ付きです。



[再入荷]オフショルダーレイヤードニットワンピース



再入荷]オフショルダーレイヤードニットワンピース – HOLIDAY&HOLIDAY



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