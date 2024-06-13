希少♥CLATHAS＊クレイサス　レザーキャリーバッグ　ラメ刺繍　カメリア　黒

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深夜、早朝、いつでも即購入大歓迎‼️フォロー割・おまとめ購入・値段交渉も受付中☺︎レディース服を中心に靴、メンズ服を出品しております♪#はやぶさの部屋↑こちらから全商品を確認できます！ー☆ー★ー☆ー★ー☆ー★ー☆ー★ー☆ー前面にカメリアの花がラメで刺繍してあるとても可愛いキャリーバッグです。キラキラ光る刺繍とファスナー部分のカメリアがお洒落で目を惹きます。■サイズ（荷物部分）縦 44cm横 34cm幅 22cm※実寸は若干誤差あるかもです。三辺合計110cmぐらいなので国内線、国際線の一般的な持ち込みサイズ115cm以内を対応してる大きさです‼️■カラー黒 ブラック ラメ シルバー■付属品ポーチ外側にスレがいくつかありますのでオマケです♪■状態【B】使用に伴うキズがいくつかありますがあまり目立たないと思います。(画像8~10参照)ーRANKーS:タグ付き、未使用品に近いA:比較的キレイな状態、美品B:一般的な中古品C:目立つ使用感・ダメージはあるが着用に問題なしD:訳あり、ジャンク状態は画像でご確認お願い致します。分からない事は購入前にコメントで質問して下さい。■備考※バッグやお花等の撮影時の小物は付属致しません。※規約上、いかなる場合でも一番最初に 購入された方にお譲りいたします。ー☆ー★ー☆ー★ー☆ー★ー☆ー★ー☆ー購入される際はプロフィールのご確認、お願いいたします。商品は全て1点ものです☺︎他サイトでも出品しておりますので、早い物勝ちで購入されたら即削除いたしますm(__)mCLATHAS クレイサス キャリーバッグ スーツケースカメリア 花 ラメ 刺繍 キルティング レザー旅行 海外 日帰り 泊まり 宿泊 キャスター管理番号1542-30726