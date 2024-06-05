JOURNAL STANDARD ノーカラーコート ジップアップ ベージュ【M ...

即購入大歓迎です！商品：コートブランド・メーカー：JOURNALSTANDARD ジャーナルスタンダード （株）JS.WORKS表記サイズ：Mカラー：ベージュムートン調のノーカラーコートです。裏起毛です。ジップアップです。素材はポリエステル100％です。 #mykeyの部屋の一覧【状態】中古。使用感は多少感じられます。目立ったダメージ、汚れはありません。梱包の際折りたたみますので、たたみシワがつきますことをご了承願います。【サイズ】（平置き）肩幅：約54.0cm 身幅：約61.0cm着丈：約92.0cm袖丈：約53.0cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。#mykeyの部屋のジャケット/アウター一覧◆写真について光などの加減により細部が分かりにくかったり、色味が若干実物とは異なる場合が御座います。可能な限りでは実物に近いお色味で出品していますが、その点はご理解頂けたらと思います。◆購入、返品、交換について中古品のため返品・交換はできませんので画像・説明文をご確認の上ご納得いただける方のみご購入ください。◆発送方法について都合により発送方法を変更する場合がございますのでご了承下さい。送料軽減のため圧縮する場合もございますのでご了承下さい。簡易梱包での発送となります。発送につきましてはスピーディーな対応を心がけておりますのでよろしくお願い致します。匿名配送です。



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