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- ジェラートピケのロングカーディガン
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商品詳細
着丈...ロングカラー...グレー柄・デザイン...無地素材...ニットジップ・ボタン...ボタン留め季節感...春,夏,秋不用品整理で出品します。伸縮性のあるニット地のロングカーディガンです。ソフトで優しい肌触りです。旅行先のホテル内で数回着用しました。着用済みですので、ご理解いただける方のご購入お願いいたします。我が家はタバコはございません。価格のご相談承ります。
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http://narcologia.ru/goods/rouge180010.html
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