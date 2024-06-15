ジェラートピケのロングカーディガン

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着丈...ロングカラー...グレー柄・デザイン...無地素材...ニットジップ・ボタン...ボタン留め季節感...春,夏,秋不用品整理で出品します。伸縮性のあるニット地のロングカーディガンです。ソフトで優しい肌触りです。旅行先のホテル内で数回着用しました。着用済みですので、ご理解いただける方のご購入お願いいたします。我が家はタバコはございません。価格のご相談承ります。