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TOKAI レスポール　黒
商品番号 B72553960886
商品名

TOKAI レスポール　黒
ブランド名 トカイ
特別価格 税込 13,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トーカイのレスポールです。ギターは詳しくないので、詳細は分かりませんが型番的に2015年製の中国製のものです。購入時は60000円でした。買ってから殆ど触らず置物になっていたので本体は綺麗です。一部フィルムも剥がしていません。メンテナンスはしてないです。TOKAIトーカイギター　エレキギタータイプ···レスポールタイプ
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