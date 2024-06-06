TOKAI レスポール　黒

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商品詳細
トーカイのレスポールです。ギターは詳しくないので、詳細は分かりませんが型番的に2015年製の中国製のものです。購入時は60000円でした。買ってから殆ど触らず置物になっていたので本体は綺麗です。一部フィルムも剥がしていません。メンテナンスはしてないです。TOKAIトーカイギター エレキギタータイプ···レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/interconnect306670.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion816478.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic682412.html
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