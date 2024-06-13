美品【イタリア製】ロベルトパンカーニ イントレチャート 本革 レザートートバッグ

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【ブランド】RobertoPancaniロベルトパンカーニ【商品名】イントレチャートレザーバッグトートバッグ【カラー】ブラウン茶チャ【素材】牛革本革【仕様】内側ファスナーポケット 通常ポケット 【サイズ】実寸サイズ高さ約30cm横幅約36cmマチ約14cm多少の誤差はお許しください。本革トートバッグです。品質の高いレザー作られており、イントレチャートの風合いがイタリアンレザーらしい製品です。艶感のあるしっかりとした丈夫な革で作られているので、長年使えて独特の風合いとエイジングが楽しめます。サイズ感も非常によく、A4サイズの書類も収まるのでビジネス用にもお使いいただけます。レザー部分、収納内部ともに目立つダメージはありませんが、ユーズド革製品となりますので使用に伴う擦れや色味のエイジングなどがあります。ユーズドレザーにご理解のある方のご購入をお願いします。leatherレザーBOTTEGAVENETAボッテガ・ヴェネタILBISONTEイルビゾンテTOD'SトッズBREEブリーPorter吉田カバン土屋カバンgentenゲンテンHERZヘルツSLOWスロウHIROFUヒロフバーバリーCOACHコーチDakotaIBIZAハンドバッグ肩掛け斜めがけカラー···ブラウン