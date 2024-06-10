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✨極美品✨COACH ノア ポップアップ ウォレットショルダーバッグ レザー 紺
商品番号 R28185936049
商品名

✨極美品✨COACH ノア ポップアップ ウォレットショルダーバッグ レザー 紺
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,474 円
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商品詳細

○アイテムCOACHコーチ極美品人気ノアポップアップメッセンジャーウォレットショルダーショルダーバッグクロスボディポシェット斜め掛け斜めがけ肩掛け肩がけ財布オールレザーゴールド金具ロゴレディースメンズユニセックス馬車金具お出掛けチャーム○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)　○サイズタテ約13cmヨコ約21cmマチ約3.5cmショルダー紐約110cm素人計測、平置き実寸。○状態目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご着用いただけるかと思います！○カラー紺色　ネイビー　濃紺ブルー　青色　　ゴールド○素材レザー本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※注意事項状態記載は当店の主観です。外観の大きなダメージ等を検品しております。仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。※袋カードはつきません。210100057211カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/troupe210311.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis371144.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney766349.html
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