HITACHI RZ-V100CM(W)

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商品詳細
HITACHIRZ-V100CM(W)color:WHITE加熱方式:圧力電磁加熱炊飯器・マイコン炊き:マイコン炊き可炊飯器・容量クラス別:1.0〜1.4L炊飯器・容量クラス別2:1.0〜1.3L炊飯釜種類:炊飯電子ジャー状態は写真の通りです。炊飯器買い替えのため出品しました。使用な伴う小傷などありますので、お写真を確認の上、ご了承の上でご購入ください。動作確認済みです。問題なく使用できます。箱は捨ててしまったので、買い替えた炊飯器の段ボールを利用して、発送します。どうぞよろしくお願い致します。※価格交渉可能です#日立#HITACHI
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